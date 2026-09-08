Live Allegri: "Loro favoriti, servono 12 punti per passare! Out Anguissa, dubbio Neres"

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Allegri e Di Lorenzo presentano Napoli-Arsenal: data e orario della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League

Iniziato l'appuntamento con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Giovanni Di Lorenzo, che hanno presentato oggi la sfida di Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì alle 21.

17.09 - Ecco Allegri in conferenza: "Ogni partita inizia sullo 0-0, l'Arsenal è favorita ma noi vogliamo fare una grande partita e a fine partita vedremo il risultato. Domani inizia una competizione diversa dal campionato, un mini-campionato, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. L'Arsenal è vice campione d'Europa, vincente in Premier. Negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario, sappiamo le difficoltà del match che va affrontato con orgoglio e voglia di far bene cercando e sperando di far bene".

Cambio modulo domani?

"Assolutamente no, non ci sarà. Non saranno della partita McTominay che come sapete stamattina è stato operato e anche Anguissa che stamattina aveva un problema all'adduttore. Per Neres punto interrogativo, domattina vediamo: se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile altrimenti sarà fuori anche lui".

Come si prepara la partita di domani?

"Sabato bellissima partita persa per nostre ingenuità, ma anche l'Inter poteva dire lo stesso. Questo è il calcio. Domani è una competizione diversa. L'Europa ti dà ancora più stimoli e adrenalina. Affronteremo i migliori e servirà grande tecnica e quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra perché fino a questo momento sia con Como e Inter in certi casi abbiamo lasciato un po' a desiderare".

Può giocare Gilmour domani?

"Domani mattina valuterò e deciderò perché ho quattro centrocampisti. Di questi, tre giocheranno".

Che tipo di sensazioni ha e che tipo di Champions si aspetta per il suo Napoli?

"Bisogna fare un passetto alla volta. Domani iniziamo e poi fino a fine gennaio ci sono otto partite dove, ripeto, dobbiamo fare un bel po' di punti. Bisogna essere fiduciosi, la Champions è un'ambizione che dobbiamo avere tutti. Questa è la cosa che ci porterà avanti".

Insidie dell'Arsenal?

"Arteta è stato bravo a sistemare la fase difensiva, l'Arsenal subisce pochi gol e di squadra lavorano molto bene".

Un parere su Hojlund?

"Hojlund è giovane, ha 23 anni, ha tutte le possibilità di crescere in fase realizzativa e diventare anche più pulito tecnicamente. Ha voglia di imparare e lo potrà sicuramente fare e lo farà".

De Bruyne è pronto dall'inizio?

"Parliamo di un giocatore staordinario, è arrivato il 5 agosto, domani molto probabilmente sarà della partita".

Percorso europeo?

"Bisogna vedere a marzo come sta la squadra, ci sono squadre forti, Barcellona, Real, Arsenal, Bayer, Psg. Tutte queste possono competere a vincere la Champions. Io so che vincerla non è facile, per due volte sono arrivato in finale, ma le ho perse entrambe. Speriamo che da qui alla fine mi vada un po' meglio".

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17 - Ecco Di Lorenzo in conferenza: "Questa partita arriva nel momento giusto, dopo una sconfitta è bene rigiocare subito e poi è una partita importante. Vogliamo partire bene in Champions, siamo pronti per fare una bella partita, in settimana abbiamo analizzato gli errori di questa settimana".

Come mai 5 gol subiti in 2 partite?

"Abbiamo rivisto gli errori, ripeto. So che subire 3 gol in un tempo è una cosa che non ci fa piacere, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. Sicuramente dovremo far meglio a partire da domani sera. In Champions al minimo errore le altre che sono forti ti puniscono. Servirà la partita perfetta per un grande risultato".

Allegri vi chiede qualcosa in particolare?

"Di essere più aggressivi, di coprire più palla quando è degli avversari. Nelle prime partite la gamba non è al top e lavoriamo anche su questo aspetto per migliorare. Dobbiamo far fatica e cercare di difendere tutti insieme per gestire anche meglio i momenti della partita e capire meglio quello che accade. Dobbiamo anche imparare a difenderci col pallone".

Domani servirà più cuore o coraggio?

"Affrontiamo una squadra forte, sarà una sfida importante e stimolante per vedere il nostro livello in una competizione importante dove vogliamo far meglio dello scorso anno".

Su cosa state lavorando?

"Non siamo al top e fa molto caldo, anche se non è un alibi, però ha inciso. Lavoriamo su tutto, possesso e non possesso".

Differenze anche tattiche col passato?

"Inutile fare paragoni col passato, abbiamo iniziato un nuovo percorso e piano piano entreremo nelle idee di Allegri e in quello che vuole da noi. Cercheremo di seguire il credo di un allenatore esperto come lui".

Difesa a cinque, vi allenate anche in settimana così? E preferisci braccetto o esterno con una linea a tre?

"Proviamo alternative in settimana perché ormai le partite si dividono in più fasi e bisogna saper far più cose. E per il mio ruolo è indifferente"