De Bruyne nella notte delle stelle: con l'Arsenal ha un conto aperto

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La Champions League può rappresentare il vero punto di partenza della stagione di Kevin De Bruyne. Dopo tre giornate di campionato vissute partendo dalla panchina, il fuoriclasse belga si prepara infatti a indossare per la prima volta dal primo minuto la maglia del Napoli nella sfida contro l’Arsenal, in programma mercoledì sera al Maradona. Massimiliano Allegri ha gestito con grande cautela l’inserimento dell’ex Manchester City. De Bruyne è arrivato alla nuova stagione dopo gli impegni estivi e il tecnico ha preferito accompagnarne gradualmente la crescita fisica, utilizzandolo da subentrato contro Genoa, Como e Inter. Una gestione che non gli ha comunque impedito di lasciare subito il segno, soprattutto nella trasferta di Genova.

De Bruyne e il ruolino di marcia contro l'Arsenal

Adesso, però, cambia lo scenario. Contro l’Arsenal serviranno esperienza, qualità e personalità e il Napoli è pronto ad affidarsi al giocatore della rosa che conosce meglio di tutti certe notti. De Bruyne ha vinto la Champions League nel 2023 con il Manchester City e ritroverà inoltre una delle sue vittime preferite: contro l’Arsenal ha realizzato otto gol in 22 confronti, più che contro qualsiasi altro avversario affrontato in carriera.