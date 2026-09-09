Cambio modulo e retroscena Gilmour: in campo anche senza ko Anguissa

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Massimiliano Allegri prepara le sue mosse in vista della sfida di Champions League contro l’Arsenal. Il tecnico del Napoli potrebbe intervenire nuovamente sulla formazione dopo i cambi effettuati nella gara di San Siro, con una scelta già praticamente obbligata a centrocampo a causa dell’assenza di Frank Anguissa. A fare il punto sulle possibili scelte dell’allenatore è Il Corriere dello Sport, che in un pezzo dedicato alla probabile formazione azzurra scrive: «Tre cambi in vista come tre sono stati quelli a San Siro».

Napoli-Arsenal, Gilmour verso una maglia da titolare

Il Corriere dello Sport sottolinea come lo scozzese fosse in corsa per giocare già prima dell’indisponibilità del camerunese: «Gilmour, seriamente candidato a giocare a prescindere da Frank sin dall'inizio della settimana, completerà un tris di mediana pieno di fosforo e idee». La presenza contemporanea di Gilmour, Lobotka e De Bruyne offre infatti diverse possibilità. Allegri potrebbe partire con un assetto per poi modificarlo a gara in corso senza necessariamente effettuare sostituzioni.

Come spiega il quotidiano, «con lui e con De Bruyne in campo è possibile anche una diversa occupazione degli spazi e dunque una virata in corsa verso il 4-2-3-1». In questo scenario Lobotka e Gilmour formerebbero il doppio play, mentre De Bruyne avanzerebbe il proprio raggio d’azione.

Del possibile 4-2-3-1, KDB potrebbe dunque diventare uno dei tre uomini alle spalle di Hojlund. Il Corriere dello Sport immagina il belga «nel tris di trequarti insieme a Politano e Alisson, a sostegno di Hojlund». Un’altra possibile novità riguarda la fascia sinistra. Qui Mathias Olivera sembra essere in vantaggio su Leonardo Spinazzola per una maglia dal primo minuto.