McTominay, un ex dalla Scozia: "Non c’è motivo per cui non possa recuperare, pronto per la nazionale"

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McTominay operato a Manchester, Gallacher racconta la sua esperienza e rassicura sul recupero.

Scott McTominay si è sottoposto ieri a Manchester a un intervento di ablazione, perfettamente riuscito. Proprio dalla Scozia arrivano le parole dell’ex calciatore Kevin Gallacher, che in un articolo pubblicato sul Sunday Post ha raccontato la propria esperienza personale con un problema cardiaco. Gallacher ha ricordato la scoperta di un leggero soffio al cuore durante la sua carriera e si è soffermato anche sulla situazione del centrocampista del Napoli e della nazionale scozzese.

Gallacher su McTominay: "Non c'è motivo per cui non possa recuperare"

"Sono la prova vivente che si può avere una buona carriera anche con un soffio al cuore non corretto. Quando lasciai il Dundee United per andare al Coventry nel 1990, mi sottoposi a una visita medica e fui dichiarato idoneo. Ma poi, quando mi sono trasferito da Coventry a Blackburn tre anni dopo, la storia è stata diversa. "Lì dissero di aver riscontrato un problema al mio cuore, un leggero soffio. Per questo motivo ho dovuto fare un elettrocardiogramma e l'intero trasferimento è stato bloccato. Ero sconcertato. Ho trovato tutta la faccenda molto, molto strana. Ero in ottima forma, giocavo regolarmente a calcio a livello agonistico e non avevo avuto alcun problema quando sono entrato a far parte del Coventry. Ricordo ancora lo shock che ho provato quando ho ricevuto la notizia. Mi diedero il via libera, quindi per me al Rovers non è mai stato un problema. In effetti, quando in seguito mi trasferii a Newcastle, la questione non venne nemmeno sollevata. Quindi, ho scoperto di avere un leggero soffio al cuore, che in realtà non mi crea problemi. Nel caso di Scott, sembrano fiduciosi di poterlo sistemare con un piccolo intervento. Se tutto va bene, non c'è motivo per cui non possa recuperare e partecipare alle fasi finali della campagna scozzese in Nations League".