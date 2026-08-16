Retroscena Martinelli: rifiutato il Galatasaray, ora ci sono Napoli e un altro club di Serie A

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Oggi alle 21:30 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Il Napoli si muove per Martinelli e ha già avviato i colloqui con l'Arsenal. L'esterno ha intanto rifiutato una ricca proposta proveniente dalla Turchia.