Retroscena Martinelli: rifiutato il Galatasaray, ora ci sono Napoli e un altro club di Serie A
Arrivano nuove conferme sull'interesse del Napoli per Gabriel Martinelli. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, anche l'esperto di mercato Ekrem Konur riferisce di contatti tra il club azzurro e l'Arsenal per comprendere i margini di un'eventuale operazione. L'esterno brasiliano avrebbe inoltre rifiutato un'offerta da 45 milioni di euro proveniente dalla Turchia, confermando la volontà di valutare altre possibilità per il proprio futuro.
Martinelli-Napoli, anche la Roma segue il brasiliano
Il Napoli avrebbe dunque avviato i colloqui con l'Arsenal, anche se la pista resta ancora tutta da costruire e dipenderà inevitabilmente dalle condizioni economiche dell'affare e dalle uscite degli azzurri. Martinelli, inoltre, non piace soltanto al club di Aurelio De Laurentiis: secondo Konur, anche la Roma starebbe seguendo attentamente la situazione. Il brasiliano diventa così uno dei nomi più interessanti per il possibile grande colpo offensivo del Napoli nel finale di mercato.
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