Gabriel Jesus, pista complicata: tutte le difficoltà per arrivare al brasiliano

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«Qui i tempi si allungano, le priorità sono altre e la concorrenza resta rilevante».

Il Napoli continua a seguire Gabriel Jesus per rinforzare il reparto offensivo, anche se l'eventuale operazione con l'Arsenal si presenta tutt'altro che semplice. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea anche un indizio importante arrivato dall'ultima partita dei Gunners. «È invece più complicato comporre il mosaico offensivo, con tutto quello che può capitare: al Napoli interessa Gabriel Jesus (29) che l'Arsenal non ha portato neanche in panchina nella finale di Community Shield, indizio mica irrilevante a pensarci bene».

Gabriel Jesus, operazione complicata per il Napoli

Il problema principale resta quello economico. Per arrivare al centravanti brasiliano servirà infatti un investimento consistente sia per il cartellino sia per l'ingaggio: «Per certi colpi, servono però tanti (tantissimi) soldi: una ventina di milioni di euro per l'acquisto, e potrebbero essere insufficienti, poi una mezzadozzina (e chissà se basterebbero) per sedurre il brasiliano».

Non sembra dunque un affare destinato a definirsi in tempi brevissimi. Il Napoli mantiene vivo l'interesse, ma prima dovrà concentrarsi su altre operazioni e fare i conti anche con le altre pretendenti: «Qui i tempi si allungano, le priorità sono altre e la concorrenza resta rilevante».