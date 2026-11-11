Podcast Minervini: "Un nome in cima alla lista, si è mosso ADL! Prossime gare decisive..."

Il vice-direttore Arturo Minervini ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli"

Il vice-direttore Arturo Minervini ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Le prossime otto partite del Napoli potranno indirizzare il mercato di gennaio?

"Il Napoli il mercato lo farà. È chiaro che probabilmente, come dice giustamente l'ascoltatore, il rendimento nelle prossime gare indirizzerà le scelte e anche gli obiettivi. Un Napoli che si riavvicina alla zona Champions può pensare di prendere qualche calciatore già pronto per l'immediato. Un Napoli che invece si ritrova staccato in campionato e magari, speriamo di no, anche in Champions League, probabilmente farà valutazioni differenti, cercando giocatori con cui iniziare a ricostruire. In linea di massima, però, l'idea del Napoli resta la seconda: a prescindere dalla posizione in classifica, c'è la volontà di riprendere il percorso che ha portato il club a certi livelli, ovvero acquistare giocatori giovani, di prospettiva, che possano rappresentare anche delle future plusvalenze. Non a caso i nomi che stanno emergendo in queste ore vanno tutti in questa direzione. È chiaro che, se il Napoli dovesse essere più vicino al quarto posto, probabilmente ci sarebbe uno sforzo economico ulteriore".

Sull'interesse per Cacciamani e la strategia di ringiovanimento:

"Il Napoli è scottato dalla sessione di mercato dell'estate precedente all'ultima, nella quale ha speso tanto e ottenuto poco. A quel punto la valutazione diventa diversa: provo a spendere qualcosa in più, ma acquisto un prospetto interessante. Cacciamani è un nome che secondo me in questo momento è proprio in cima alla lista del Napoli per quello che sarà il futuro. È un giocatore che piace, ha fatto molto bene alla Juve Stabia e si sta inserendo anche al Torino. È giovanissimo, italiano, e questo non dispiace al club. Ha tutte le caratteristiche che fanno pensare a un Napoli disposto a investire tanto su di lui".

Sulla trattativa con il Torino e il ruolo di De Laurentiis:

"Gli affari nel calciomercato si fanno sempre in tre: bisogna mettere d'accordo le due società e gli agenti del calciatore. Non è mai semplice trovare la quadra, soprattutto con Cairo, con il quale il Napoli ha già concluso l'operazione Buongiorno. Ricordiamo quanto fu complessa quella trattativa. Cacciamani è un giocatore che piace assolutamente. Non a caso ieri tutti gli esperti di mercato hanno riportato praticamente in contemporanea questa notizia, perché è arrivata quasi una conferma ufficiale dell'interesse del Napoli. Lo stesso De Laurentiis si sarebbe mosso in prima persona per capire quali siano le richieste di Cairo per il ragazzo. E sappiamo che le valutazioni di Cairo per i propri calciatori non sono mai basse".

Sulla necessità di abbassare l'età media della rosa:

"Il Napoli deve puntare molto sul ringiovanimento della rosa. È un discorso che facciamo ormai da almeno un anno e mezzo. Anzi, secondo me questo percorso sarebbe dovuto iniziare già da tempo e arriva in ritardo. Capisco anche le motivazioni che hanno portato a questa situazione: i due scudetti vinti, la riconoscenza verso determinati calciatori, ma anche il loro effettivo valore. Penso ad Anguissa, Lobotka e Di Lorenzo, giocatori che avevano ricevuto offerte ma che il Napoli ha preferito trattenere perché protagonisti di un ciclo importante. Il club non ha mai preso realmente in considerazione la possibilità di cederli e soprattutto a centrocampo si è ritrovato con un'età media molto alta".

Sugli errori del passato e la politica da seguire:

"In difesa qualche operazione di ringiovanimento è stata fatta, penso a Rafa Marin, Marianucci e anche a Gutierrez, poi al di là del rendimento e delle successive cessioni. A centrocampo, invece, il Napoli ha fatto davvero poco. Ci ha provato con Cajuste, ma l'operazione con lo svedese non è andata particolarmente bene. Ringiovanire è necessario, perché questa deve essere la politica del Napoli per restare competitivo. Altrimenti il rischio è quello di fare il passo più lungo della gamba e ritrovarsi con il mercato praticamente bloccato, come è accaduto quest'estate".