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Ritiro Napoli, Il Mattino apre con l'incontro giocatori-tifosi: "Vogliamo fare la storia"

Ritiro Napoli, Il Mattino apre con l'incontro giocatori-tifosi: "Vogliamo fare la storia"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

"Vogliamo fare la storia", apre così Il Mattino nell'edizione odierna, con un virgolettato resoconto delle parole di Antonio Vergara, Matteo Politano, Sam Beukema, Alisson Santos, che hanno incontrato i tifosi del Napoli in ritiro. Il sommario: "Azzurri in piazza a Dimaro. Buongiorno, menisco ko: fuori tre mesi". Un box in taglio alto è dedicato alla questione del CT dell'Italia: "Pressing su Guardiola. Incontro con Maldini per la Nazionale". Di seguito la prima pagina integrale.