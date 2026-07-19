Il punto del Direttore: "Allegri, le prime novità. Infortuni? Nessun allarme, ma scorie scorsa stagione”

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A Radio Tutto Napoli Antonio Gaito analizza il nuovo metodo di Allegri e l'emergenza difensiva del Napoli.

Antonio Gaito, direttore editoriale di TuttoNapoli.net, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "In questi primissimi giorni, al di là del 433 di partenza, la novità è rappresentata dalla metodologia. Senza entrare nel merito se migliore o peggiore, ma rispetto al lavoro durissimo con Conte, che pochissimi riuscivano a portare a termine e li vedevamo a terra a fine seduta stremati e con tanti risentimenti muscolari ogni giorno, con Allegri si è partiti subito col pallone. Si corre sempre col pallone e nelle esercitazioni, quello che più o meno fanno tutti in realtà.

Sui primi infortuni di questa stagione?

Per ora sono soltanto contusioni e situazioni che capitano in un allenamento. Non c’è allarme perché i giocatori fermi per infortunio sono quelli che si trascinano situazioni muscolari o infiammazioni dalla scorsa stagione. O infortuni veri e propri come per Neres e Gilmour. Veniamo però a conoscenza nel dettaglio di alcune situazioni solo ora, anche “croniche” come è stata definita quella di Beukema perché il Napoli è tornato ad offrire report di allenamenti e problemi fisici. Da cronista devo dire che nell’ultimo anno non c’erano più state comunicazioni, mancavano anche i convocati oltre alle conferenze. Questa è un’altra delle novità di questi giorni, ma non per noi ma per i tifosi che possono avere informazioni più precise. Per ora dunque non c’è allarme, poi valuteremo se subentreranno particolari carichi.

L’allarme c’è invece sulla difesa?

Oltre a Buongiorno, situazione da chiarire, c’è la problematica di Beukema, da capire quanto impiegherà per il suo percorso di recupero, ma dimentichiamo che è andato via anche Juan Jesus. Si parla di Rafa Marin che avrà modo sicuramente di essere valutato, ma qui non parlano di un terzo o quarto difensore da aggiungere. Va benissimo lo spagnolo. Ma può essere un titolare del Napoli? Il Napoli può attendere le cessioni, come filtra, del resto l’organico è troppo ampio ed il club dopo le spese folli dell’anno scorso è al limite sul limite UEFA del 70% costi/ricavi, ma senza garanzie da Buongiorno sarà poi obbligatorio intervenire per un titolare affidabile. Nel frattempo qualcosa si dovrà muovere in uscita anche se il mercato italiano ormai non è più neanche avvicinabile a quello dei top 5 campionati europei. Qui siamo oltre il campanello d'allarme".