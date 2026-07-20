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Brutte notizie per Allegri, Buongiorno costretto all'intervento! L'esito del consulto a Barcellona

Brutte notizie per Allegri, Buongiorno costretto all'intervento! L'esito del consulto a BarcellonaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:19In primo piano
di Antonio Noto
Buongiorno si opererà al ginocchio destro dopo il consulto specialistico a Barcellona.

Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro. Lo ha comunicato ufficialmente la SSC Napoli attraverso una nota ufficiale diffusa dal club, dopo il consulto specialistico sostenuto dal difensore a Barcellona.

Il comunicato del Napoli

"Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!".