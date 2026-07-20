Ufficiale
Brutte notizie per Allegri, Buongiorno costretto all'intervento! L'esito del consulto a Barcellona
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Buongiorno si opererà al ginocchio destro dopo il consulto specialistico a Barcellona.
Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro. Lo ha comunicato ufficialmente la SSC Napoli attraverso una nota ufficiale diffusa dal club, dopo il consulto specialistico sostenuto dal difensore a Barcellona.
Il comunicato del Napoli
"Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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