La grinta di Buongiorno: "Prima sconforto, ma poi ho capito: 'Adda passà a nuttata'"

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Alessandro Buongiorno si opererà per l'infortunio al ginocchio: il difensore del Napoli sui social mostra tutta la sua grinta

Alessandro Buongiorno sarà ai box per diversi mesi a causa di un infortunio al ginocchio che richiederà l'intervento chirurgico. Tramite un post sul suo profilo Instagram, il difensore del Napoli ha espresso tutta la sua grinta: "Purtroppo dovrò stare lontano dai campi per un po’ di tempo. In questo momento sono amareggiato, triste e profondamente dispiaciuto. Quando è arrivata questa notizia ho avuto un momento di grande sconforto ma poi ho capito una cosa: la forza dei napoletani, ed io avendo i nonni campani lo so bene, sta nel non abbattersi quando insorgono delle difficoltà; sta nell’alzare la testa e mettersi a lavorare ancora più duramente perché il “sereno” può tornare solo sopra la testa di chi non si arrende. E io non mi arrendo. Come si dice “Adda passà a nuttata” e io lo so: passerà. E quando succederà sarò ancora più forte e motivato a dare tutto per questa maglia. A presto. Forza Napoli Sempre!".

Buongiorno out: i tempi di recupero ed il sostituto

I tempi di stop per Alessandro Buongiorno si preannunciano lunghi, non meno di due mesi, il che significa che il difensore salterà almeno le prime cinque giornate di campionato. Il rientro è ipotizzabile dopo la sosta di ottobre, anche se tutto dipenderà dalla risposta del giocatore in fase di riabilitazione. Vista l'assenza prolungata, non si esclude che il Napoli possa muoversi sul mercato, con il nome di Federico Gatti che resta gradito sia a Max Allegri che a Giovanni Manna. Nel frattempo la squadra può comunque contare su altri quattro centrali, con Amir Rrahmani inamovibile e la ricerca del suo partner ideale che si gioca tra Sam Beukema - forte dell'esperienza e dell'investimento fatto dal club - e Rafa Marin - già testato sul centro-sinistra in ritiro -. C'è pure Luca Marianucci come possibile alternativa.