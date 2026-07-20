Podcast Restyling Maradona, atleti fiduciosi: "Qualcosa si muove, c'è una scadenza importante"

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Francesco Gabriele, presidente del Polo Sportivo del Meridione, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli

Francesco Gabriele, presidente del Polo Sportivo del Meridione, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Sul progetto del nuovo Maradona

"Finalmente qualcosa si sta muovendo. Un progetto definitivo e scritto ancora non esiste, ma c'è la scadenza del 31 luglio e il Comune dovrà protocollare e presentare il progetto. In Commissione Urbanistica è stata confermata l'idea di spostare la pista d'atletica dal Maradona al nuovo polo sportivo di Bagnoli."

Sul futuro delle palestre

"Secondo le intenzioni illustrate finora, i locali destinati alle palestre resteranno all'interno dello stadio. Non solo: dovrebbero essere ammodernati e resi pienamente agibili, con interventi che riguarderanno anche le attività sportive diverse dal calcio."

Sui tempi dei lavori

"La tempistica ipotizzata parla di un avvio dei lavori tra la metà e la fine del 2028. Il 2027 è già occupato dagli eventi sportivi e dai concerti estivi, quindi prima di allora sarà difficile intervenire sul restyling complessivo."

Sul terzo anello e le verifiche strutturali

"Sono già iniziate le verifiche e i carotaggi per il terzo anello e per controllare la stabilità della struttura. Si tratta di controlli richiesti anche dopo il bradisismo, i terremoti e le vibrazioni provocate da concerti e partite. Il budget per il recupero del terzo anello è già stato stanziato e sarà il primo intervento concreto che vedremo prima del grande restyling."

Su come saranno gestiti i lavori

"L'idea è quella di procedere per settori, senza interrompere l'attività calcistica. I tifosi saranno progressivamente spostati nelle aree disponibili mentre si lavorerà sulle altre."

Sulle parole di De Laurentiis riguardo alla cittadinanza napoletana

"Il presidente ci ha abituati a questo tipo di uscite. Personalmente avrei risposto diversamente: nonostante le origini napoletane, ricevere formalmente la cittadinanza sarebbe stato un onore. Una risposta del genere può infastidire chi ama profondamente Napoli e la propria città."

Sul possibile nuovo stadio e sui rapporti con il Comune

"De Laurentiis oggi sta alla finestra. Da grande imprenditore aspetta di capire come evolverà la situazione per poi muoversi nel momento più conveniente. Per quanto mi risulta, al momento non c'è nulla di concreto sull'ipotesi di San Giovanni a Teduccio. Oggi la strada realmente percorsa è quella del restyling dello Stadio Maradona insieme al nuovo polo sportivo di Bagnoli. Il presidente, finora, non è mai intervenuto direttamente su questo percorso."