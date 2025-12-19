Radio TN Mutti difende Oriali: "Pochi come lui, Allegri spesso fuori dalle righe!"

Bortolo Mutti, ex allenatore di Napoli e Atalanta, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Hojlund ha margini di miglioramento ancora notevoli. A Bergamo era giovanissimo ma era già combattente, partecipava in tutte le fasi di gioco, anche quando c'era da sacrificarsi. Non ha mai avuto paura. Era coraggioso. Mi aveva meravigliato. Finalmente un attaccante di una certa mentalità, pensai. Mi ricordava Boninsegna. E infatti ha avuto questo percorso incredibile, mi fa piacere, è un ragazzo composto, bravo, è un bel profilo. Credo che il Napoli se lo debba tenere stretto".

"Dove può ancora crescere? Soprattutto sotto l'aspetto tecnico. Può migliorare il rapporto con la palla, quando viene chiamato al gioco come punto di riferimento. Lui è molto bravo a dettare la profondità e non ha paura dei contrasti. Se migliora nella fase preparatoria come punto d'appoggio per far ripartire l'azione, con le qualità fisiche e il carattere che ha, secondo me alza davvero l'asticella. Può fare un percorso come Scamacca che con Gasperini è migliorato tanto. Prima era isolato, giocava per tirare in porta, poi si è messo a disposizione della squadra e ha capito che serviva essere un generoso ed è migliorato".

"Supercoppa? E' una manifestazione che non amo molto per la formula. I tifosi meritano che questa Supercoppa venga giocata in Italia con tutti i tifosi che avevano partecipato al campionato l'anno prima e avevano già sostenuto la squadra. Purtroppo ormai il calcio è solo fattore economico e questo mi dà molto fastidio".

"Allegri? Sono stato all'Inter con Oriali, poche persone sono come lui, mi dispiace per quello che è successo. Spero che si confronteranno e risolveranno il tutto. Sono due persone che non devono arrivare a questo, certi limiti non vanno superati. Allegri ogni tanto va oltre ed esce dalle righe ma nel calcio ne ho viste tante e non mi meraviglio più di niente. Con l'adrenalina che hai addosso fai fatica a gestire certi momenti. Ma questa è anche la bellezza del calcio".