Specchia: "Lukaku anche superiore a Ibra per valore nello spogliatoio"

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè:

"Ieri ho rivisto una squadra forte, in salute, in ripresa. Si è trovata di nuovo energia, la prestazione è stata più che degna, tutti bene, forse Hojlund il migliore. Come immaginavo, menomale che si è fatto male Lukaku perché altrimenti non sarebbe .

Lukaku è un valore aggiunto, non vorrei fosse anche troppo importante, come quando si disse che il Milan vinse lo scudetto per Ibra più che per Pioli. Ma per me Lukaku dà anche molto di più di Ibra nello spogliatoio.

Allegri? A certi livelli sarebbe bene evitare certi comportamenti. Stimo molto Allegri come allenatore e come persona. Già durante la partita c'era stato il riferimento all'episodio. Poi non so cosa sia successo nello specifico.

Milinkovic-Savic? Quando mio figlio era a Torino lo seguivo spesso, ma ora non so quanto Conte ora si fiderà ancora di lui. Lui ha una grande qualità, i piedi, ma può essere anche una debolezza. A Lisbona a un certo punto ha commesso un errore, a volte eccede con questa sua capacità. Ma sui tiri bassi non sempre riesce a intervenire. Lo prendi nella porzione di corpo perché è ampio, per il resto non è un portiere, esemplare, ricordo anche tanti errori che a Napoli per fortuna per ora non si sono ancora visti. Vanja ha di sicuro più personalità di Meret, è spaccone, mentre Alex parla poco, ma in porta Meret è superiore".