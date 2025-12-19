Podcast Caso Allegri, Ravezzani: "Nota Napoli così non ha senso, dicesse cosa è successo!"

Fabio Ravezzani, giornalista, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Il Napoli ha vinto e ha battuto il Milan. Nota del Napoli? Ricordo una volta che Sarri scatenò la rabbia di Mancini. Qui sarebbe interessante capire di cosa si tratta. La nota fatta così non ha senso. O dici cosa è successo, cosa ha detto Allegri, altrimenti, ripeto, non ha senso. Il Napoli dicesse qual è la frase, altrimenti perché alzi il polverone? Ci dicesse il Napoli cosa è successo. Proprio per chiarezza, se è successo davvero qualcosa di grave, mi sarebbe piaciuto sapere cosa è successo. Io sono il primo a dire che Allegri ha spesso comportamenti inaccettabili, uno che esce proprio di testa, lo abbiamo visto anche con Juve-Atalanta. Deve darsi una regolata, un calmante".

"Il Milan è una squadra mediocre che sta facendo un piccolo miracolo ma non so ancora per quanto potrà essere seconda in classifica. Il Napoli è più forte ed ha un allenatore capace di piangere e ha fatto convincere tutti che la squadra fosse un disastro con questi infortuni e che stava facendo un miracolo. Conte fa della lamentosità la sua cifra, Allegri invece fuori dal campo no. Conte ha convinto tutti che il Napoli è debole ma non è così.

Hojlund? E' un rimpianto del MIlan e questo dà la misura del Napoli di muoversi sul mercato e della risolutezza di Adl che ha guadagnato molto e ha reso anche il Napoli molto grande e vincente. Adl ogni tanto sembra una macchietta".

"Non mi sono piaciute le decisioni dell'arbitro. Per me Maignan era da rosso ma il Var dov'è?".

"Inter da Scudetto? Per ora è in testa al campionato, ma io ho sempre pensato che Inter e Napoli sono le favorite con due variabili come le coppe e gli infortuni. Ho visto tanti festeggiamenti per la Coppa Italia ma davvero è un bene la qualificazione? Perché ora gli impegni saranno tanti".