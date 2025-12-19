Schwoch: "Lucca, meglio giocare altrove a gennaio. Hojlund, due appunti"
Stefan Schwoch, intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).
"Allo United non aveva continuità, ora sta bene fisicamente, al di là del gol ha fatto una prestazione importante, ha corso, ha dato profondità, ha difeso palla e con Neres attorno perde anche qualche marcatore e quando va nell'uno contro uno è devastante.
"Dove può migliorare? Lui ha un attaccante molto bravo in profondità, lavora bene col corpo. Secondo me qualche pallone sporco non lo pulisce ancora nel modo perfetto e là col lavoro potrebbe migliorare. Anche di testa non è ancora al top ma è giovane e crescerà. Migliorerà tantissimo.
"Influenza Lukaku? Quando si parla di lui, tutti hanno occhi che brillano. Sappiamo bene quanto sia importante".
"Lucca? Non è partito bene a Napoli, sta avendo difficoltà e giocare a Napoli non è facile. Se fossi in lui andrei a giocare, anche in una squadra meno forte. Il Napoli d'altronde gioca per ora con una sola punta e con Lukaku che torna lui sarebbe il terzo attaccante".
"Chi in finale? Inutile nascondersi, meglio il Bologna anche se comunque in finale di Coppa Italia aveva battuto il Milan".
