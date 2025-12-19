Podcast Novellino: "Caso Allegri? Rivedrà quella scena e penserà subito una cosa"

Walter Novellino, ex Napoli e Milan, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Caso Allegri? Va capito il momento della partita, il Milan poi ha perso, certo non è un bell'atteggiamento. Ma io dico che quando senti troppo la partita poi tutto il resto viene condizionato. L'episodio non è piaciuto a nessuno e sicuramente neanche allo stesso Allegri che quando si rivedrà dira, cosa ho fatto? Almeno io così la penso".

"Il Napoli l'ha vinta con i fenomeni che ha davanti, con quei giocatori che erano avanti e stavano meglio anche come condizione fisica, oltre che per l'atteggiamento mentale. Il Milan si è visto che non era in partita".

"Importanza Lukaku? Vale tanto come persona, leader, è un trascinatore e non per niente Conte l'ha sempre voluto con sé. Lukaku è anche un bravo ragazzo, è chiaro che è un uomo determinante anche se non gioca, tra l'altro".

"Bologna-Inter? Il Napoli può affrontare tutti, entrambe sono forti, sono squadre che stanno facendo tanto bene. L'Inter ha tanta qualità ma anche il Bologna che pressa, non ti dà respiro. Credo che sono due squadre che il Napoli può affrontare tranquillamente".