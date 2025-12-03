Napoli-Cagliari, vivi il post-partita su Radio Tutto Napoli: seguici e interagisci con noi

vedi letture

Quest'oggi live dalle 8 alle 21 per raccontarvi anche il post di Napoli-Cagliari. Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. E' in onda dalle 17 "Napoli in Campo" con Antonino Treviglio, Christian Marangio, i nostri opinionisti, dal Maradona Fabio Tarantino e Antonio Noto ed ovviamente i protagonisti sarete in primis voi ascoltatori (messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure telefonate allo 081-17974125). Ora vivi insieme a noi il ricco post-partita

Puoi ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le istruzioni per le Smart Tv Android