Radio TN Rastelli: "Lang penalizzato dal modulo per De Bruyne. Lucca deve crescere"

vedi letture

L'allenatore Massimo Rastelli è intervenuto nel corso di Pausa-caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android) per commentare l'attesa per la vigilia della sfida di oggi tra Napoli e Cagliari:

"Lucca? Deve dimostrare di essere da Napoli. A Udine ha fatto molto bene, è chiaro che indossare la maglia del Napoli ha un peso specifico diverso e io credo che lui debba fare questo step di personalità e quindi poi quando gli viene data l'occasione deve dimostrare di valere, non c'è altro modo per un calciatore per dare risposte ai propri allenatori.

Lang? Un calciatore abituato a vedere la porta è stato penalizzato all'inizio dal modulo che prevedeva la presenza di De Bruyne che un po' lo ha limitato, ora sta giocando di più e con Neres forma una coppia importante di esterni.

Palestra? Non lo conoscevo, ha grandi qualità, mi ha stupito. Già in Under 21 fa la differenza quindi penso che il passo in Nazionale maggiore sia breve".