Radio TN Scotto sul mercato: "Il profilo cercato dal Napoli a gennaio è chiaro. Su Guendouzi…”

vedi letture

Il giornalista Giovanni Scotto è intervenuto nel corso di Pausa-caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android) parlando delle possibili mosse sul mercato di gennaio: "Cerchiamo di unire i pezzi, un giocatore che dovrà essere Under per motivi di lista, che non abbia un costo eccessivo di stipendio, soprattutto magari in prestito, proprio perché il Napoli dopo aver fatto tanti investimenti in estate potrebbe aver necessità di rifiatare con un prestito, poi eventualmente con diritto di riscatto. Mainoo dello United resta il nome caldo? Sarebbe quasi scontato parlare di lui? Sì, secondo me resta il nome caldo perché è un calciatore che non ha avuto una particolare evoluzione, crescita in questi mesi, gioca poco, a inizio stagione ha avuto una spinta mediatica per farlo giocare di più, ha avuto più spazio a inizio stagione, non ha fatto bene ed è finito un po' nelle retrovie

Guendouzi perché mi risulta che a piace molto a Conte, è un calciatore che costa molto, la Lazio sicuramente farebbe una valutazione importante, però anche in questo caso è un nome che può arrivare sicuramente in futuro, non adesso a gennaio. Qual è la priorità? Secondo me la priorità è un giovane e quindi un calciatore di prospettiva e quindi dobbiamo tenere da parte questi nomi che abbiamo citato adesso da Guendouzi, Ederson eccetera".

Di seguito il podcast in versione audio