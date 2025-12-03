Radio Tutto Napoli, alle 15 parte "Napoli Talk" con i primi collegamenti dal Maradona

Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dopo i primi quattro format, da “Buongiorno Tutto Napoli”, “Il “bar di TuttoNapoli", “Pausa Caffè" e “Cronache azzurre”, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito, i suoi ospiti ed i primi collegamenti dallo stadio Maradona.

Dalle 17 stop ai soliti format e il via a "Napoli in campo" per seguire Napoli-Cagliari con Antonino Treviglio, Christian Marangio e dal Maradona Fabio Tarantino, Daniele Rodia e Antonio Noto. Come sempre, non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le istruzioni per tutte le Smart Tv Android