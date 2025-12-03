Radio Tutto Napoli, segui Napoli-Cagliari con noi: dalle 17 parte "Napoli in campo"

Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dopo i primi cinque appuntamenti, da “Buongiorno Tutto Napoli”, “Il “bar di TuttoNapoli", “Pausa Caffè", “Cronache azzurre” e "Napoli Talk", ora è il momento di vivere insieme Napoli-Cagliari

Dalle 17 stop ai soliti format e il via a "Napoli in campo" con Antonino Treviglio, Christian Marangio e dal Maradona Fabio Tarantino e Antonio Noto. Come sempre, non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

