Retroscena Fabregas-Napoli: "Rifiutò senza riflettere l'offerta di ADL a gennaio"

vedi letture

L'editorialista di Repubblica rivela: l'allenatore del Como respinse l'offerta azzurra dello scorso gennaio senza nemmeno prendersi il tempo per riflettere.

"Meritava più attenzione l'appuntamento con il Como e Fabregas. Hanno escluso nel 2026 il Napoli dalla Coppa Italia. L'allenatore non prese neanche qualche giorno per riflettere, prima di rifiutare l'offerta di De Laurentiis nello scorso gennaio. Si è parlato di altro in settimana". Questo il retroscena sul possibile approdo sulla panchina azzurra di Cesc Fabregas, raccontato dall'editorialista di Repubblica, Antonio Corbo.

Fabregas Napoli, i motivi del rifiuto: "Quando decido non cambio idea"

Lo stesso Fabregas, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, aveva parlato in questi termini dell'offerta partenopea: "Quando prendo una decisione non la cambio. No, non sono mai stato lontano da Como. Ero stato molto chiaro con il mio presidente". L'allenatore aveva inoltre sottolineato come, per una questione di rispetto, preferisca ascoltare le proposte che riceve, così da poter spiegare le proprie ragioni a chi gli riconosce valore.

Fabregas elogia De Laurentiis: "Il suo modello un riferimento per noi"

Fabregas ha comunque speso parole di elogio per la gestione societaria del patron Aurelio De Laurentiis, in vista della sfida di oggi al Maradona: "Andiamo ad affrontare una compagine matura e collaudata [...] il nostro intento è replicare un modello gestionale simile a quello strutturato da De Laurentiis nell'arco degli ultimi venticinque anni, che per noi costituisce un punto di riferimento fondamentale". Sul confronto con Allegri e sugli episodi di San Siro della passata stagione, il tecnico spagnolo ha aggiunto di essere dispiaciuto per come andarono le cose, ribadendo comunque una stima profonda sia per il collega che per il Napoli.