Napoli-Como, sorpresa De Bruyne titolare! Cds: "Ed Allegri ha altri due dubbi"

vedi letture

Allegri pensa al belga dal 1' a centrocampo per la sfida al Maradona: sarebbe la prima da titolare dopo la panchina di Marassi.

Tentazione De Bruyne e non solo. Sono tre i dubbi di formazione che Massimiliano Allegri per la gara contro il Como in programma oggi allo stadio Maradona, secondo le ultime riportate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. La prima tentazione del tecnico livornese si chiama proprio Kevin De Bruyne: KDB dal primo minuto a centrocampo nel 4-3-3, titolare a differenza delle scelte iniziali di otto giorni fa contro il Genoa. Allegri avrebbe sottolineato l'esigenza di giocare una partita di alto livello tecnico contro i lombardi, e sotto questo aspetto la qualità del belga potrebbe fare la differenza.

Napoli, ballottaggio Anguissa-De Bruyne a centrocampo

Il testa a testa tra De Bruyne e Anguissa, per completare il terzetto di centrocampo insieme a Lobotka e McTominay, è assolutamente aperto secondo il Corriere dello Sport. Una scelta delicata per Allegri, chiamato a bilanciare qualità tecnica e solidità in una gara che il tecnico considera importante dal punto di vista del gioco espresso dalla squadra. Nel campetto della formazione viene proprio scelto il belga, mezzala sinistra nel 4-3-3.

Formazione Napoli, ballottaggio Lang-Alisson Santos e Olivera a sinistra

Non solo il centrocampo: Allegri valuta anche l'esterno offensivo e conferma Olivera nella linea difensiva al posto di Spinazzola. Ma quello in mediana non è l'unico dubbio di formazione di Allegri: ballottaggio anche tra Alisson Santos e Lang, quest'ultimo fino a qualche giorno fa protagonista di una situazione di mercato non ancora chiarissima, ma ora pienamente reinserito nei meccanismi della squadra che dovrà affrontare campionato, Champions League e Coppa Italia. Per il resto, rispetto alla gara precedente, Olivera agirà nella casella sinistra della linea difensiva a quattro al posto di Spinazzola.