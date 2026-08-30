Live Diretta Napoli-Como, pre-partita: Allegri valuta una sorpresa di formazione

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Il Napoli ospita il Como al Maradona domenica 30 agosto alle 18.30 per la 2ª giornata di Serie A 2026-2027: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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Il Como arriva al Maradona dopo il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo dell’Udinese. I friulani sono passati in vantaggio al 29’ con Kamara, mentre nella ripresa Douvikas ha segnato la rete del definitivo pareggio. Per la squadra di Fabregas si tratta della seconda trasferta consecutiva, in attesa della conclusione dei lavori allo Stadio Sinigaglia. Il tecnico ripartirà dal 4-2-3-1 e proverà a proseguire la striscia di quattro risultati utili consecutivi contro il Napoli. Già convocato il neoacquisto Ricci, mentre si aspetta il tesseramento di Kean.

Le ultime sul Napoli: Anguissa favorito su De Bruyne, occhio alla sorpresa Lang

Massimiliano Allegri confermerà in porta Meret, protetto dalla linea composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola, quest’ultimo resta leggermente favorito su Olivera. A centrocampo Anguissa è avanti nel ballottaggio con De Bruyne per completare il reparto insieme a Lobotka e McTominay ma non si escludono sorprese In attacco, pochi dubbi su Politano e Hojlund, mentre a sorpresa Noa Lang insidia Alisson Santos per la corsia sinistra.

Le ultime sul Como: dubbio Fabrgeas in mediana e sulla trequarti

Cesc Fabregas si affiderà a Butez tra i pali, con Yan Couto, Chalobah, Ramon e Valle a formare la linea difensiva. Perrone e Da Cunha sono i favoriti per comporre la coppia in mediana, ma Milla è in lotta per una maglia; sulla trequarti invece testa a testa tra Jesus Rodriguez e Diao, con Nico Paz e Baturina sicuri del posto. Il riferimento offensivo sarà Douvikas.

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