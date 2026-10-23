Domani torna al Maradona il giocatore della Roma che ADL smentì di trattare

Hermoso, il difensore che il Napoli non prese: oggi alla Roma con 58 presenze e 7 gol, sabato rivale degli azzurri

“Capisci poco di calcio”. Fu la risposta che Aurelio De Laurentiis diede a un tifoso del Napoli durante il ritiro, quando gli fu chiesto di Hermoso, che in quel periodo era accostato agli azzurri. Una battuta secca, rimasta nella memoria dell’ambiente, che oggi torna d’attualità a poche ore da Napoli-Roma. Il difensore spagnolo, infatti, non è mai arrivato in Campania e ha scelto un’altra strada, quella della capitale, dove sabato alle 18 al Maradona si presenterà da avversario.

Dalla Roma al Maradona: Hermoso rivale degli azzurri

Dopo il corteggiamento estivo, il centrale è finito alla Roma, dove sta vivendo la sua terza stagione da protagonista. Un percorso che racconta il peso del giocatore nel progetto giallorosso e che oggi lo mette di fronte al club che lo aveva cercato. Hermoso è diventato un riferimento nel reparto arretrato di Gasperini, in una Roma che arriva al big match tra molte assenze, da Dybala a Koné fino a Pellegrini, ma con la solidità dei suoi uomini più esperti.

I numeri: 58 presenze e 7 gol

I numeri parlano chiaro: finora Hermoso ha collezionato 58 presenze e 7 gol con la maglia della Roma. Un bottino importante per un difensore, che conferma come la scelta di puntare su di lui sia stata ripagata. Per il Napoli di Allegri, alle prese con una fase difensiva ancora da registrare, con 14 gol subiti nelle prime dieci gare, affrontare un avversario così può avere un sapore particolare. Resta il dubbio, a distanza di tempo, su cosa avrebbe significato averlo in azzurro: sabato il campo offrirà la sua risposta.