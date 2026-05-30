Podcast Pastore non si spiega la scelta Allegri: "Rosa attuale è molto più adatta a Italiano"

vedi letture

Giuseppe Pastore, giornalista, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live

Giuseppe Pastore, giornalista, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Mancato arrivo Italiano? Non lo conosco di persona De Laurentiis, posso immaginare che abbia anche un lato impulsivo, detto questo non è uno che si può prendere dalle emozioni né ne ha mai fatto nella sua lunghissima carriera. È una mossa che prende in contropiede un po’ tutti, anche perché parliamo di allenatori molto diversi: al di là del curriculum è uno stile diverso, un modo di mettere in campo la squadra diverso. La rosa attuale del Napoli è molto più da Italiano che da Allegri, a cominciare dagli esterni, che è un ruolo in cui Italiano ha sempre valorizzato giocatori molto più scarsi di quelli che il Napoli ha adesso in rosa. Poi vedremo se Allegri farà altro: secondo me non è detto che faccia il 5-3-2 fisso in cui non c’è posto per gli esterni, perché avendo Neres e altri li devi far giocare.

Però è una mossa sorprendente anche un po’ in negativo. Se non fosse stata contraria non sarebbe avvenuta: se pensi ad Allegri che dice a De Laurentiis “aspetta due giorni che mi libero”, in quel caso non sarebbe andata così. Non so se Italiano paga anche il fatto di essere un po’ meno mediatico, parlo dei giornali. È chiaro che viviamo un’epoca in cui i giornali stanno perdendo sempre più importanza, quindi non arrivo a dire che sia stato scelto per i giornali, come non è vero che Conte se ne sia andato per i giornalisti. Però magari a favore di Allegri può aver inciso. Poi sentivo anche che c’era una spinta interna da parte del DS per Allegri e magari, facendo 1-1-1, alla fine De Laurentiis ha preferito chiudere sulla certezza Allegri, che si era liberato la mattina stessa. A quel punto era già troppo tardi. Almeno troverà presto una squadra, sarà un allenatore che rivedremo molto presto, non so se già in estate o a stagione in corso. Per me ha perso un’occasione: il calcio va in una direzione di novità. L’ultimo campionato ha dimostrato che non è più un porto sicuro. Allegri è così.”