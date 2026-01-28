Live Napoli-Chelsea, pre-partita: Conte cambia un solo uomo, novità in difesa per i Blues

19.51 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League. Conte ripropone i 10/11 schierati domenica scorsa contro la Juventus a Torino. Tra i pali Meret, davanti al numero 1 del Napoli la difesa a tre è composta da Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno. Novità sulle fasce, dove Olivera viene schierato dal 1' al posto di Gutierrez, Spinazzola trasloca sulla destra. In mediana Lobotka e McTominay. In attacco Vergara e Elmas supportano Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Santos, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior

19.30 - Il Chelsea entra in campo per valutare le condizioni del terreno di gioco.

17.30 - Un appello "affinché sia evitata qualsiasi forma di contrapposizione tra i gruppi di sostenitori delle due compagini calcistiche" e "prevalgano i valori fondanti dello sport" è stato rivolto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari a tutti i tifosi in vista della gara di Champions League di oggi che allo stadio Diego Armando Maradona vedrà in campo stasera il Napoli e il Chelsea. L'invito del prefetto giunge dopo la notizia del ferimento di un supporter della squadra ospite che, in nottata, è stato costretto a farsi medicare una lieve ferita provocata nel corso di un'aggressione subita in centro a Napoli per mano di un gruppo di giovani. Permane alta l'attenzione delle forze di polizia, che il prefetto ringrazia, con mirati dispositivi interforze già da ieri, su tutte le aree interessate da maggior afflusso e deflusso di tifosi napoletani e inglesi.

16.30 - Contro il Chelsea senza una squadra. Senza una formazione. Sono infatti undici gli assenti di questa sera per diversi motivi: infortuni, assenze o non presenza in lista Uefa. A proposito di lista, ecco l'elenco di chi questa sera non ci sarà, non potrà esserci: Anguissa, De Bruyne e Gilmour, Milinkovic-Savic, Neres, Politano e Rrahmani; Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino e Giovane. Di questi, gli ultimi tre non sono neppure in lista Uefa. Gli altri invece sono ancora infortunati.

15.10 - La qualificazione è difficile ma non impossibile per il Napoli. Ma quali sono le combinazioni per volare ai playoff di Champions League? Il Napoli andrà avanti se questa sera batterà il Chelsea e se non vincerà una tra Qarabag, Galatasaray, Marsiglia, Monaco, Bayer, Psv, Athletic e Olympiacos. Insomma, in caso di tre punti qualificazione virtualmente conquistata. Ma cosa accadrà in caso di pari stasera? Il passaggio agli spareggi si complicherebbe. Il Napoli infatti andrebbe avanti solo se il Bayer perderà con due gol di scarto o se arriverà la sconfitta di una tra Monaco, Psv, Olympiacos e Athletic.

15.00 - Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) mercoledì 28 gennaio ore 21:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Olivera-Gutierrez 60-40%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Politano, Rrahmani, Neres, Milinkovic-Savic, Marianucci (fuori lista), Mazzocchi (fuori lista), Giovane (fuori lista)

CHELSEA (4-2-3-1) probabile formazione: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior

Ballottaggi: Fofana-Badiashile 55-45%, Cucurella-Hato 60-40%, Palmer-Estevao 55-45%, Joao Pedro-Delap 55-45%

Indisponibili: Adarabioyo, Colwill, Essugo, Jorgensen, Lavia, Mudryk

Amici di TN benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Chelsea, ultima giornata della fase campionato di Champions League. Calcio d'inizio alle ore 21.