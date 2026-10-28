Biazzo: “Il Napoli ha qualità e vocazione offensiva! S’è visto di nuovo nel 1T…”

Salvatore Biazzo a Tele A analizza il successo del Napoli a Monza: meglio nella ripresa, elogi per Hojlund e critiche alla difesa.

Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A dopo la vittoria per 4-1 del Napoli contro il Monza, ha analizzato la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando la netta differenza tra i due tempi. Secondo Biazzo, gli azzurri riescono a esprimere il proprio potenziale soprattutto quando adottano un atteggiamento offensivo, mentre continuano a mostrare difficoltà nella gestione della fase difensiva con il baricentro basso. “Il Napoli deve giocare come nel secondo tempo, la vocazione è offensiva. Il Napoli non sa difendere in blocco basso e infatti si è visto di nuovo nel primo tempo con tanti errori”.

Biazzo elogia Hojlund: “Bellissimi movimenti, il Napoli deve sfruttare le sue qualità tecniche”

Il giornalista ha poi evidenziato come la squadra azzurra disponga di caratteristiche tecniche che andrebbero valorizzate attraverso un calcio più propositivo. In particolare, Biazzo ha apprezzato la prestazione di Hojlund, sottolineando la qualità dei suoi movimenti offensivi e la capacità di offrire soluzioni ai compagni. “La squadra dà il meglio quando può attaccare. Bene Hojlund con bellissimi movimenti, la squadra ha qualità tecniche importanti e va sfruttata per questo”. Un'analisi che mette al centro la necessità di sfruttare maggiormente il potenziale offensivo del Napoli, evitando di abbassare eccessivamente il baricentro e concedere iniziativa agli avversari.