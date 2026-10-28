Giuliani: “Il Napoli va lasciato libero di attaccare! Ha qualità in abbondanza…”

Fulvio Giuliani commenta il 4-1 del Napoli a Monza: primo tempo horror, difesa fragile e messaggio ad Allegri.

Il giornalista Fulvio Giuliani, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account X, ha commentato la vittoria per 4-1 del Napoli sul campo del Monza, evidenziando le difficoltà mostrate dagli azzurri nella prima frazione e il netto miglioramento nella ripresa. Secondo Giuliani, la squadra di Massimiliano Allegri riesce a esprimere il proprio potenziale soprattutto quando sfrutta le qualità tecniche dei suoi giocatori attraverso un calcio offensivo. “Dopo un primo tempo horror, il Napoli si è messo finalmente a fare l'unica cosa che gli viene bene: attaccare e far viaggiare il pallone fra giocatori di qualità. Che ha in abbondanza, alla faccia dei luoghi comuni…”.

Giuliani punge Allegri: “La fase difensiva resta un pianto, era la specialità della casa…”

Nonostante il largo successo, Giuliani ha sottolineato come il Napoli continui a manifestare problemi nella fase difensiva, mascherati soltanto in parte dalle difficoltà del Monza nel reggere il ritmo della partita. Il giornalista ha quindi rivolto una considerazione direttamente ad Allegri, richiamando quella solidità difensiva che ha sempre rappresentato uno dei tratti distintivi delle sue squadre. “La fase difensiva resta un pianto, ma il Monza è durato troppo poco. Questa squadra deve essere libera di giocare e intanto tornare a difendere. Allegri, era la specialità della casa...”.