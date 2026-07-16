Podcast Plastino: "A Napoli non basta vincere: Allegri deve far divertire"

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Plastino invita Allegri a superare il "cortomuso" e punta su Mancini per l'Italia.

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Che cosa può portare Massimiliano Allegri al Napoli dopo Antonio Conte?

"Al di là della famosa concretezza, io ho suggerito proprio a lui di usare un termine nuovo. Lo sto dicendo da tutte le parti: invece del famoso 'cortomuso', a Napoli, se vuoi avere successo, non solo devi vincere, devi anche far divertire. Per questo ho detto che deve fare il 'naso lunghissimo' invece del cortomuso."

Ti aspetti davvero un Allegri diverso rispetto al passato?

"Lo spero, perché sarebbe una cosa importantissima per Napoli e per il Napoli. Il fatto di aver fatto cambiare un allenatore così restio ai cambiamenti come lui sarebbe una nota di grande merito."

Cosa faresti con due giocatori importanti come Lukaku e De Bruyne, che hanno un'età avanzata e ingaggi elevati?

"I giocatori bravi me li tengo. Poi i costi sono quelli che sono e si conoscono fin dall'inizio. Oltretutto sono anche in due posizioni di campo che possono darsi una grande mano: per Lukaku è ideale avere uno che sappia fare la sponda, tenere palla e servirla a chi arriva da dietro, e De Bruyne è uno di quelli che ha i tempi per farlo. Quindi io me li terrei assolutamente."

Pensi che Allegri possa rilanciare giocatori come De Bruyne e Lukaku?

"Come no. Io penso che Allegri, da queste vicende, possa risultare stimolato, e questo vuol dire tante cose. Negli ultimi tempi probabilmente non era più molto stimolato come allenatore. Adesso Napoli è la piazza che ti può rivitalizzare completamente, se lui lo sa e gliel'hanno detto."

Chi sarebbe, secondo te, l'uomo giusto per la panchina della Nazionale?

"Io sono un po' condizionato anche dall'amicizia. Voglio molto bene a Roberto Mancini e lui vuole molto bene a Napoli. Oltretutto si veste sempre qui a Napoli, è molto elegante e gli è sempre rimasto questo desiderio di poter allenare il Napoli, senza esserci mai riuscito. Per me l'ideale è Mancini, che potrebbe essere attratto da nuovi stimoli. E non sono d'accordo con tutti i moralisti che dicono che abbia lasciato per i soldi: con quella proposta che aveva ricevuto io sfido chiunque a non accettare. È facile fare i moralisti con i soldi degli altri."