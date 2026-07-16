Ct Italia, Sky: Mancini resta in pole, nessun contatto Figc-Conte e retroscena su Guardiola

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"Di Marzio: Mancini favorito per l'Italia, nessun contatto con Conte, Guardiola verso il no".

Il futuro della panchina della Nazionale italiana sembra orientato verso un ritorno di Roberto Mancini. Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale', l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione, spiegando che l'ex commissario tecnico resta il principale candidato per guidare gli Azzurri. Secondo il giornalista, invece, non ci sono stati contatti con Antonio Conte, circostanza che esclude anche l'ipotesi di una proposta concreta da parte della FIGC da valutare sotto il profilo economico e tecnico.

Mancini resta in pole, il retroscena su Guardiola

"Roberto Mancini resta in pole, non ci sono stati contatti con Antonio Conte. Quindi, evidentemente, non c'è stata neanche una proposta fatta a Conte da valutare, sia dal punto di vista economico sia da quello tecnico. Non escludo, invece, che una chiamata a Guardiola ci sia stata, ma non credo che sia una questione economica da parte di Guardiola. Credo sia proprio un'esigenza, una volontà, una necessità di prendersi davvero un periodo di riposo che aveva pianificato già da tempo, perché era molto stanco, molto stressato e sente il bisogno, in questo momento, di staccare.

Anche se il commissario tecnico non ha gli stessi impegni di un allenatore di club, Guardiola è uno che si dedica H24 a quello che fa. Quindi, se dovesse accettare una proposta del genere, lo farebbe andando ben oltre gli impegni istituzionali della nazionale. Per questo credo che, da parte di Guardiola, in questo momento non ci sia proprio la volontà di assumere subito un nuovo ruolo che gli comporterebbe comunque notevoli sforzi mentali, oltre che fisici."