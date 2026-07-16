Argentina in finale, Napoli esplode di gioia: festa ai Quartieri Spagnoli nel segno di Maradona

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Napoli festeggia la finale dell'Argentina: cori e festa ai Quartieri Spagnoli per Maradona.

La spettacolare rimonta dell'Argentina sull'Inghilterra regala all'Albiceleste la seconda finale Mondiale consecutiva e scatena l'entusiasmo non solo a Buenos Aires, ma anche a Napoli. La squadra campione del mondo in carica affronterà la Spagna nella finalissima del 19 luglio a New York, mentre nel capoluogo campano migliaia di tifosi hanno celebrato il successo con cori, bandiere e maglie biancocelesti, nel segno del legame indissolubile con Diego Armando Maradona.

I Quartieri Spagnoli si colorano di biancoceleste

Al termine della semifinale, le strade di Napoli si sono trasformate in un'autentica festa argentina. Il cuore delle celebrazioni è stato, come prevedibile, Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, dove tantissimi tifosi si sono ritrovati per omaggiare la Selección e ricordare il Pibe de Oro, simbolo eterno del legame tra la città e l'Argentina. Tra cori, bandiere e un entusiasmo contagioso, il clima è stato quello delle grandi occasioni, con l'attesa che ora è tutta rivolta alla finale contro la Spagna, che potrebbe regalare un'altra notte indimenticabile.