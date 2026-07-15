Zeballos-Napoli, Romano: "Parte l’offerta ufficiale al Boca Juniors!"

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Romano: il Napoli prepara l'offerta per Zeballos, che ha scelto solo gli azzurri.

Il Napoli è pronto ad accelerare per Exequiel Zeballos. Secondo Fabrizio Romano, il club azzurro avrebbe ormai definito tutti i dettagli dell'offerta da presentare al Boca Juniors dopo aver raggiunto da tempo un'intesa con l'esterno argentino. La trattativa, rimasta sotto traccia per diversi mesi, entra così nella fase decisiva, con la società partenopea pronta a muovere il primo passo ufficiale nei confronti del club di Buenos Aires.

"Zeballos ha rifiutato offerte perché vuole solo il Napoli"

Il giornalista ed esperto di mercato internazionale riferisce attraverso il proprio canale YouTube le ultime sulla trattativa: "L'offerta del Napoli al Boca Juniors per Exequiel Zeballos, esterno argentino, sta per partire. L'offerta è stata preparata nei giorni scorsi, dopo l'accordo raggiunto con il giocatore, che in realtà è blindato da mesi, precisamente da maggio, in gran segreto. Ed è questo il motivo per cui Zeballos ha detto no ai 20 milioni di euro netti in quattro anni offerti dal CSKA Mosca e ha rifiutato anche le chiamate di un club tedesco nel mese di luglio. Il motivo è il Napoli: il suo sogno è diventare un calciatore azzurro. Zeballos-Napoli è una trattativa concreta e l'offerta di cui vi ho parlato, pari a 10 milioni di dollari, sta per partire con destinazione Boca Juniors. Poi spetterà al presidente Juan Román Riquelme decidere se e quando accettarla oppure rifiutarla. Zeballos vuole il Napoli: vive il sogno di Diego Armando Maradona e di giocare allo stadio Maradona con la maglia azzurra".