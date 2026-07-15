Fare mercato a fine agosto (a volte) conviene: 3 super colpi per la Serie A
Il Napoli continua a muoversi con prudenza sul mercato e, almeno per il momento, non ha ancora affondato il colpo per i prossimi acquisti. Prima le cessioni. Una strategia che potrebbe rivelarsi vincente, considerando che le ultime settimane della sessione estiva spesso riservano le occasioni più interessanti. Ne sa qualcosa proprio il club azzurro. Con l'avvicinarsi della chiusura del mercato, infatti, diversi club sono costretti a rivedere le proprie richieste e alcuni giocatori diventano improvvisamente accessibili a condizioni più vantaggiose.
Calciomercato Napoli, occhio al colpo di fine mercato
Esempi del passato? Tanti. Non è la prima volta che un grande affare prende forma proprio sul finale della finestra di trasferimenti. L'Inter, ad esempio, riuscì a chiudere l'operazione per Manuel Akanji negli ultimi giorni di mercato, mentre il Napoli nell'estate del 2024 portò in azzurro Scott McTominay dal Manchester United per circa 30 milioni di euro. Vale lo stesso per il Milan che ha chiuso per Adrien Rabiot un anno fa a fine agosto.
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