Radio Tutto Napoli, il palinsesto di domani: live dalle 17 ed ampio post fino alle 22!
Anche domani puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli su Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dalle 17.00 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio, Christian Marangio ed i nostri opinionisti fino all'ampio post-partita. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania o guardarci sul sito CLICCANDO QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per le Smart Tv Android (in arrivo Samsung)
Qui per le Smart Tv LG (in arrivo Samsung)
Radio TNIl match analyst Ferré: "Napoli a intermittenza, gioca da 3 o da 9. Giovane? Vi sorprenderà"
Copertina Tegola Neres, stagione finita? Il brasiliano va verso l'operazione chirurgica di Daniele Rodia
