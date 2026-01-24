Ufficiale Giovane è un nuovo giocatore del Napoli! L'annuncio di ADL: "Benvenuto"

vedi letture

Ora è ufficiale: Giovane Santana do Nascimento è un nuovo attaccante del Napoli. Ad annunciarlo con il classico tweet è il presidente azzurro Aurelio De Larentiis: "Benvenuto Giovane!". Il 22enne brasiliano ha svolto questa mattina a Milano le visite mediche e ha raggiunto la squadra in serata per cominciare la sua avventura azzurra. Sarà quindi a disposizione per il big match contro la Juventus in programma domani alle ore 18 all'Allianz Stadium. Giovane viene acquistato dal Napoli per circa 20 milioni di euro: il pagamento sarà in due rate, con un anticipo adesso per il prestito e un conguaglio in estate quando l'acquisto sarà definitivo.

Questo il comunicato pubblicato dalla SSC Napoli sul proprio sito web ufficiale: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona. Nato il 24 novembre 2003, l'attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23. Benvenuto, Giovane!”.