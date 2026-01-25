Ufficiale Nuova avventura per Cioffi: l’azzurro lascia il Livorno ma resta in Serie C

vedi letture

Dopo aver giocato al Livorno nella prima metà di stagione, 18 presenze e due reti, l'ala mancina Antonio Cioffi si trasferisce, con la regia del Napoli proprietario del suo cartellino, al Latina. Questo il comunicato del club pontino: “Il Latina Calcio 1932 comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive dell’ala sinistra Antonio Cioffi con la formula del prestito fino a fine stagione. Cioffi è un esterno offensivo rapido, tecnico e imprevedibile. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha completato tutta la trafila azzurra fino all’esordio in Serie A, dimostrando fin da giovanissimo qualità importanti e personalità.

Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza tra i professionisti con le maglie di Pontedera, Ancona e Rimini. Proprio nella scorsa stagione, con il Rimini, ha conquistato la Coppa Italia di Serie C, risultando decisivo grazie al gol realizzato nella finale d’andata. Inizia la stagione 2025-2026 al Livorno, e dopo l’interruzione del prestito, arriva in nerazzurro. Un innesto di qualità, velocità e fantasia per il reparto offensivo nerazzurro, pronto a mettersi subito a disposizione dello staff tecnico e del gruppo”.