Radio Tutto Napoli, il super-palinsesto di domani: live dalle 8 alle 22!

vedi letture

Pronti ad una giornata tutta azzurra e le emozioni di Napoli-Parma? Anche domani il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, inizierà dalle 8 con Francesco Carbone ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Napoli”. Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino ed i suoi ospiti. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito, Davide Baratto Carlo Caporale ed i loro opinionisti fino alle 17.30 quando inizierà "Napoli in campo" con Antonino Treviglio e Christian Marangio e gli inviati Fabio Tarantino e Giovanni Annunziata dal Maradona anche con un ampio post-partita. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android