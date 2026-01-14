NOVITA'! Aggiorna l'app di Tutto Napoli: c'è la sezione diretta a "Radio Tutto Napoli"
L'applicazione di Tutto Napoli, la più completa e scaricata sul Napoli, si arricchisce di una nuova sezione. Aggiornando l'app per Iphone o Android, se non l'hai ancora fatto, potrai accedere direttamente a Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra sempre live, con una pagina interna (due foto in basso) in cui poi potrai direttamente far partire il player audio oppure cliccare in alto per la versione video sul sito dedicato Radiotuttonapoli.net.
Per seguire Radio Tutto Napoli, vi rimandiamo anche alle app dedicate (qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) che ti permettono tante funzioni extra, dal palinsesto settimanale ai podcast per interventi singoli o intere trasmissioni fino alla possibilità persino di inserire delle notifiche push. Radio Tutto Napoli puoi seguirla ovunque ed un'altra grande novità è in arrivo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Parma
