Juve, effetto Spalletti! Dal suo arrivo solo l’Inter ha fatto meglio: unica sconfitta a Napoli
Effetto Luciano Spalletti alla Juventus. Dal suo arrivo in bianconero, la Vecchia Signora ha ottenuto 24 punti in 11 partite, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, contro il Napoli. Notevole la rimonta nelle ultime 6 partite, dove sono arrivati 16 dei 18 punti disponibili. Solo l'Inter ha fatto più punti (25) tenendo in considerazione il periodo iniziato con l'avvento dell'ex ct della nazionale sulla panchina dei bianconeri. Di seguito i numeri nel dettaglio:
1. Inter 25
2. Juventus 24
3. Milan 22
4. Como 18
5. Roma 18
6. Napoli 18
7. Atalanta 18
8. Genoa 16
9. Lazio 16
10. Parma 14
11. Udinese 14
12. Bologna 12
13. Torino 11
14. Lecce 11
15. Fiorentina 10
16. Sassuolo 10
17. Cagliari 10
18. Verona 8
19. Pisa 8
20. Cremonese 8
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Parma
