Podcast Rao-Napoli, da Pisa. "7 in pagella al Franchi! Ma dribbla troppo..."

vedi letture

Michele Bufalini, giornalista da Pisa, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Bene Rao, poco meno di un'ora da titolare, che giudizio avete dato alla sua prova?

"Abbiamo dato il voto più alto tra i giocatori del Pisa a Rao perché di fatto ha sparigliato le carte. Per tutto il primo tempo il Pisa se l'è giocata con la Fiorentina e sembrava poter dire la sua. Rao è stato protagonista di diverse incursioni nell'area di rigore avversaria: da segnalare un palo colpito, un tunnel ai danni di João Mário, un dribbling secco e un'altra conclusione da fuori area finita di poco alta sopra la traversa. È stata una buona prestazione, è stato il giocatore che ha inciso di più nel Pisa. Poi è stato tolto perché il mister lo sta valutando molto positivamente e probabilmente lo impiegherà anche in campionato al più presto."

Vediamo comunque un giocatore che ha grandi colpi ma poco spazio finora. Ci dicevi che secondo te cambierà questo utilizzo; lui davanti ha Tramoni in questo momento, mi chiedo come mai non abbia ancora avuto più spazio?

"Sì, la punta di diamante del Pisa in quella zona è Tramoni, che è il giocatore simbolo. Dall'altra parte ci sono comunque Leris e Seck, oltre a Marras che ora è infortunato: sono tanti gli interpreti che possono ricoprire quei ruoli. Al momento Rao si trova in una fase di apprendimento del modulo di gioco richiesto dall'allenatore. Il mister ha detto che ha fatto una grande partita, ma che gli manca ancora qualcosa per poter essere un giocatore da Napoli e che deve pretendere di più da se stesso. Aggiungo un paio di note personali: Rao ha un'ottima tecnica, un buon senso tattico, lavora bene in fase difensiva ed è bravissimo con il pallone tra i piedi e nell'uno contro uno. L'unica cosa che si potrebbe imputargli in questa fase è un ricorso leggermente eccessivo al dribbling: con un dribbling in meno sarebbe stata una prestazione perfetta. Comunque è stata una prova da 7 in una sconfitta per 3-0. Ha vent'anni, quindi ci sta: crescerà anche dal punto di vista tattico e nella scelta dell'ultima giocata, che sia un assist in più o un tentato dribbling in meno."

Ti riporto un parere collettivo di molti addetti ai lavori e tifosi, che si domandano come sia possibile che il Napoli abbia blindato Lang e dato Rao in prestito in B (dove finora ha giocato poco), quando poteva tenerlo in prima squadra con Allegri. Credi che sia una provocazione o che sia un ragazzo che poteva già da quest'anno far parte della rosa del Napoli?

"No, non credo. Mi fido di quello che ha detto l'allenatore del Pisa, ossia che gli manca ancora qualcosa per essere un giocatore da Napoli. L'allenatore ci ha spiegato che il Pisa ha ottenuto solo il prestito secco perché il Napoli ci crede e lo ha mandato qui per fargli fare un po' di palestra; al tempo stesso il Pisa gli fa da tutor. Se il mister esprime questo concetto, significa che uno degli obiettivi della società — oltre a farlo giocare bene — è valorizzarlo nell'ottica dei rapporti positivi e intensi tra la dirigenza nerazzurra e quella partenopea."