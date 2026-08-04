Podcast Restyling Maradona, Forgione: "E' necessario, ma Napoli ha bisogno di uno stadio nuovo"

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Angelo Forgione analizza il progetto di restyling del Maradona, commenta il mercato azzurro e promuove l'arrivo di Badiashile.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

L'assessore Cosenza ha parlato di uno stadio fortemente identitario, con pannelli dedicati ai protagonisti della storia del Napoli e un impianto capace di cambiare colore grazie a migliaia di led. Hai seguito la conferenza stampa? Cosa ne pensi di questi elementi del progetto?

"Sono tutte situazioni chiaramente annunciate, non c'è da obiettare. Poi bisogna capire se tutto effettivamente corrisponderà a quello che viene preannunciato, perché mi viene da domandare all'assessore: visto che è stato detto che anche i posti più in alto miglioreranno la visuale, se il secondo anello resta in quella posizione e scende semplicemente a livello terra, migliorerà la visuale di chi oggi è al primo anello, non di chi è al secondo. Il secondo anello, rispetto al campo, resterà alla stessa altezza, quindi lì si può fare veramente poco. Però magari ci stupiranno con effetti speciali, questo lo capiremo quando sarà pronto il nuovo stadio. È necessario che questo stadio venga migliorato. Io sono sempre dell'idea che ci sia bisogno assolutamente di uno stadio nuovo e moderno, però questo è un altro discorso e attiene, a questo punto, a De Laurentiis."

Ovviamente andrà via anche la pista d'atletica, quindi ci sarà un ulteriore miglioramento della visuale.

"Ma non c'è dubbio. È necessario, perché se vuoi far scendere il secondo anello fino a terra è ovvio che devi eliminare la pista d'atletica per arrivare con le prime file quasi a ridosso del campo."

Per quanto riguarda il mercato, la cessione di Gutierrez è ormai definita e Favasuli è vicino al Napoli. Ti aspetti altro nelle prossime giornate? Che Napoli sta venendo fuori?

"Certamente mi aspetto altro, però, come dicevamo ieri, non me lo aspetto a breve. Sono molto paziente, ho perfettamente compreso la situazione, nel senso che sono conscio del fatto che il Napoli debba fare prima certe operazioni in uscita. Deve muoversi con serenità, non deve pompare i prezzi dei calciatori che va ad acquistare, quindi deve comprare a buon prezzo e, per farlo, bisogna aspettare. Saranno gli ultimi giorni di mercato, sicuramente anche l'ultimo, a vedere tante operazioni. Io immagino che il Napoli, in queste condizioni, farà tutto verso la fine."

Domani ci sarà la terza amichevole stagionale, la prima contro una squadra della Liga, l'Osasuna. Ti aspetti qualche novità?

"Immagino che si partirà con il 4-3-3. Mi aspetto comunque anche dei tentativi, degli esperimenti. È un primo abbozzo di partita di questo Napoli, quindi sono curioso di capire il rapporto che si sta instaurando, dal punto di vista tattico ma anche umano. È difficile capirlo da quello che si vede negli allenamenti, magari in partita qualcosa verrà fuori. Cominceremo a prendere confidenza con il nuovo Napoli di Allegri, la curiosità è tutta lì."

Una battuta sulla quasi chiusura della trattativa per Badiashile. È un calciatore che conosci? Ti piace? È quello giusto per il Napoli?

"Assolutamente sì. Il quid in più è proprio quello del piede mancino, ma ci metto anche la fisicità. Il Napoli ha bisogno di fisicità sia a centrocampo sia in difesa, davanti non ne ha tanto bisogno in questo momento. Per strutturarsi servono giocatori come lui, così alto. Credo che possa essere un buon acquisto. Si può partire bene con questo rafforzamento, tra lui e Favasuli. Penso che siano proprio questi i profili che il Napoli deve acquistare e poi valorizzare nel tempo."