Serie A, cresce il valore di Vergara: +5mln! Nico Paz domina tra i fantasisti

Vergara aumenta di 5 milioni il proprio valore: Nico Paz guida la classifica dei fantasisti più preziosi della Serie A.

Il ruolo del numero 10 è diventato sempre più complicato in Serie A, dove negli ultimi anni blocchi bassi e difese particolarmente compatte hanno spesso ridotto gli spazi a disposizione dei fantasisti. Il campionato attuale sta però mostrando una maggiore propensione offensiva e, secondo i valori riportati da Transfermarkt, non mancano trequartisti con valutazioni importanti. Guardando al passato, Christian Eriksen raggiunse nel 2020 un picco di 90 milioni di euro con l’Inter, mentre Kakà arrivò a 70 milioni ai tempi del Milan e Luis Alberto a 55 milioni con la Lazio.

Nico Paz davanti a tutti, Vergara aumenta il suo valore di 5 milioni

Oggi è il Como a dominare la graduatoria: Nico Paz viene valutato 80 milioni di euro, mentre Baturina raggiunge quota 55 milioni dopo un incremento di 10. Sul podio anche il nuovo acquisto della Roma Rodrigo Mora, valutato 38 milioni. L’Atalanta è invece la squadra con il maggior numero di trequartisti presenti tra i profili più preziosi, grazie a De Ketelaere (35 milioni), Raspadori (22) e Samardzic (16). Tra i giocatori che hanno registrato una crescita spiccano Cisse del Milan, con un +13 milioni, Adzic (+7) e il talento del Napoli Antonio Vergara, il cui valore è aumentato di 5 milioni di euro.

La classifica dei fantasisti più preziosi

1. Nico Paz (Como) - 80 milioni di euro

2. Baturina (Como) - 55 milioni di euro (incremento +10 milioni)

3. Rodrigo Mora (Roma) - 38 milioni di euro

4. De Ketelaere (Atalanta) - 35 milioni di euro

5. Raspadori (Atalanta) - 22 milioni di euro

6. Cisse (Milan) - 20 milioni di euro (incremento +13 milioni)

7. Vergara (Napoli) - 20 milioni di euro (incremento +5 milioni)

8- Samardzic (Atalanta) - 16 milioni di euro

9. Adzic (Sassuolo) - 15 milioni di euro (incremento +7 milioni)

10. Schmid (Frosinone) - 15 milioni di euro

11. Sebastiano Esposito (Sassuolo) - 15 milioni di euro

12. Zaniolo (Udinese) - 15 milioni di euro