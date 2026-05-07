Podcast Sepe: "Vissute situazioni simili a Meret, tecnicamente Milinkovic non è superiore"

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"Con un portiere come Milinkovic-Savic, molto bravo con i piedi, Sarri potrebbe sviluppare il suo gioco nel migliore dei modi”.

Luigi Sepe, ex portiere del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB,

Su Sarri possibile successore di Conte

“Conte è un allenatore eccezionale e mi auguro che possa restare a Napoli. Sarri però è un allenatore affermato, bravissimo, conosciamo tutti le sue qualità. Sicuramente farebbe bene al Napoli e al calcio italiano”.

Sul Sarri visto alla Lazio rispetto a quello di Napoli

“L’ho trovato sempre lo stesso. Poi naturalmente il gioco dipende anche dagli interpreti che hai in squadra. A Napoli c’erano giocatori come Callejon, Mertens e Insigne che penso siano irripetibili per qualità. Anche oggi ci sono giocatori fortissimi, ma quel calcio era speciale. Penso che quel gioco espresso dal Napoli di Sarri difficilmente lo rivedremo. Potrà esserci qualcosa che si avvicina, ma quell’annata è stata eccezionale, soprattutto in allenamento. Ci divertivamo davvero”.

Sugli allenamenti di Sarri

“Facevamo partite a un tocco dove non potevi sbagliare nulla. Lì ti rendevi conto della qualità, della mentalità e della fiducia che c’erano in quel gruppo. Entrava uno, usciva un altro ed era sempre la stessa musica”.

Sul rapporto tra Sarri e i portieri

“Le richieste sono sempre state le stesse, dall’Empoli al Napoli fino alla Lazio. La sua idea di calcio non è mai cambiata. Con un portiere come Milinkovic-Savic, molto bravo con i piedi, Sarri potrebbe sviluppare il suo gioco nel migliore dei modi”.

Sulla stagione del Napoli

“È stata un’annata complicata per via dei tanti infortuni, anche seri. Di Lorenzo è mancato per mesi, De Bruyne anche, Lukaku praticamente per tutta la stagione. Nonostante questo il Napoli ha fatto un ottimo campionato. L’Inter è una squadra fortissima e lotta ogni anno per vincere”.

Su Meret diventato riserva

“Si soffre tantissimo, soprattutto quando non dipende da te. Ho vissuto situazioni simili e non è facile da accettare. In quei casi aspetti soltanto che finisca la stagione per ripartire. Tecnicamente non vedo Milinkovic superiore a Meret. Lo vedo più forte nel comandare la difesa e nel gioco coi piedi. Alex invece sbaglia pochissimo ed è molto forte tecnicamente”.