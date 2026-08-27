Radio TN Sorteggi Champions Napoli, Caporale: "Un aspetto sarà molto importante..."

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Carlo Caporale a Radio Tutto Napoli: oggi i sorteggi della league phase di Champions League, ecco i fattori a cui prestare più attenzione

È tempo di sorteggi Champions League: quest'oggi il Napoli, posizionato in terza fascia, scoprirà le sue otto avversarie per la fase campionato. Ne ha parlato il nostro opinionista Carlo Caporale, giornalista, è intervenuto nel corso di "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania. Di seguito le sue dichiarazioni.

Due squadre che vorresti affrontare?

"Soffermandoci alla prima fascia, dove sono tutte forti, credo che le uniche due che non abbiamo mai incontrato in Champions sono Manchester United e Atletico Madrid. Quindi magari una prima volta sarebbe interessante".

Come deve approcciare il Napoli a questa Champions?

"Il ricordo dell'anno scorso è ancora molto fresco e sarà un incentivo per far meglio, e non credo ci voglia tanto. Arrivare 30esimi su 36 l'anno scorso è stata forse l'annata peggiore del Napoli di De Laurentiis in campo europeo. Quest'anno è d'obbligo rientrare almeno nella zona play-off. Con questa nuova formula, il sorteggio può dare o togliere qualcosa, fermo restando che le gare te le devi giocare. È importante anche il calendario con cui si disputeranno le varie partite: il gioco a incastri che si va a fare con il campionato. Quindi, magari tu hai delle serie difficili tra campionato e Champions in alcuni momenti della stagione e quindi puoi pagar dazio da qualche parte. Oppure a seconda del periodo puoi incontrare squadre più o meno motivate dalla classifica. Questo aspetto può incidere molto perché è un girone asimmetrico, un girone unico dove su 36 squadre ne incontri solo 8. Quindi il calendario può avere il suo peso tra squadra e squadra. Chiaramente le fasce non contano più di tanto perché ne incontri due di ogni fascia".