Scambio Musso-Milinkovic complicato! Gazzetta: "Un altro nome sul taccuino di Manna"

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Il Napoli lavora alle uscite: Folorunsho vicino al Monza, mentre Manna valuta la cessione di Vanja Milinkovic-Savic e studia un altro nome oltre Juan Musso

È una sessione di calciomercato tutt'altro che semplice da gestire per il direttore sportivo Giovanni Manna: tanti calciatori da piazzare in uscita e poco margine di manovra per i movimenti in entrata. La Gazzetta dello Sport quest'oggi fa il punto sulle possibili operazioni del Napoli: dopo Ngonge, anche Folorunsho è vicino al Monza; restano da sistemare Cajuste e Lindstrom. Ma non solo.

Milinkovic-Savic in uscita: i dettagli sullo scambio con Musso

Come è noto, Massimiliano Allegri è stato chiaro al suo arrivo: niente più alternanza in porta ma gerarchie definite. Un titolare e un vice. La scelta per il primo è ricaduta su Alex Meret. Così, il Napoli si ritrova in panchina 22 milioni di euro, quelli investiti la scorsa estate per Vanja Milinkovic-Savic: il ds Manna - aggiunge la rosea - valuta anche la possibilità di una sua cessione per evitare di svalutare il calciatore per un anno da riserva. C'è l'idea di uno scambio con Juan Musso con l'Atletico Madrid, al momento però le condizioni dell'affare sembrano complicate.

Non solo Musso, c'è anche Atubolu nella lista di Manna

Il direttore sportivo del Napoli ha individuato in Noah Atubolu un altro profilo gradito per il ruolo di portiere. La Gazzetta specifica anche in questo caso di come si tratti di un'operazione complicata, visto il recente rinnovo del classe 2002 con il Friburgo, club che ne detiene il cartellino. In generale, sarà difficile vedere movimenti in entrata senza prima l'uscita di Milinkovic-Savic.