Champions 2026-27, tutto sul sorteggio di domani: le fasce e dove seguirlo
Quasi tutto pronto per la nuova edizione della Champions League. Le squadre al via saranno Inter, Napoli, Roma e Como: i campioni d'Italia in carica saranno inseriti in prima fascia, assieme a tante big del calcio europeo, in seconda fascia ecco invece i giallorossi allenati da Gasperini grazie ai vari percorsi in Europa League, mentre il Napoli di Max Allegri è inserito nella terza (pagando l'anno senza coppe e la Champions disastrosa dell'anno scorso) e poi il Como di Cesc Fàbregas all'esordio ed inevitabilmente in quarta fascia.
L'urna del Grimaldi Forum di Monaco è già calda e pronta a farci conoscere le 8 partite che ogni squadra dovrà affrontare in questa prima fase del massimo torneo europeo. Ciascun club affronterà due avversarie di ogni fascia - una in casa, l'altra in trasferta - con delle limitazioni: niente incroci tra club della stessa nazione e un limite di due avversarie provenienti dallo stesso paese. 29 partecipanti sono già certe e determinate in base al ranking quinquennale UEFA e ai risultati dei campionati nazionali 2025-26, mentre altre 7 verranno definite dagli spareggi che si concluderanno il 25 e 26 agosto 2026. Scopriamo allora insieme tutto quello che bisogna sapere sul sorteggio.
Sorteggio Champions League 2026-27: quando avverrà e dove seguirlo
Il sorteggio per la fase a girone unico della Champions League 2026-27 è in programma giovedì 27 agosto, dalle ore 18:00 (italiane) al Grimaldi Forum di Monte Carlo. Il sorteggio della fase a girone unico, sarà visibile in diretta tv su TV8 o Sky Sport, Amazon Prime Video, sul sito Uefa, in diretta testuale su Tuttonapoli.net ed i commenti live invece sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli.
Sorteggio Champions League 2026-27: modalità e le 4 fasce
Col nuovo format il ranking posiziona i 36 club nelle 4 fasce come sempre, ma affrontando due rivali per fascia, non incide come in passato. Nella prima fase a girone unico, ogni club affronterà in tutto otto avversarie (appunto due per ogni urna). Ogni club affronterà quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato. E non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione. Tutte le fasce a oggi, in attesa degli ultimi spareggi
1ª FASCIA
Bayern Monaco
Real Madrid
Paris Saint-Germain
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcellona
Atletico Madrid
2ª FASCIA
Borussia Dortmund
Roma
Sporting CP
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
Psv Eindhoven
3ª FASCIA
Feyenoord
Lille
Lione/Fenerbahce*
Bodo/Glimt
Napoli
RB Lipsia
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
4ª FASCIA
Dinamo Zagabris/Viking
Slavia Praga
Slovan/Celje
Stoccarda
Aek/Levski
Lask
Como
Lens
Sabah
Champions League 2026-27: le date della prima fase
1ª giornata: 8-10 settembre 2026
2ª giornata: 13-14 ottobre 2026
3ª giornata: 20-21 ottobre 2026
4ª giornata: 3-4 novembre 2026
5ª giornata: 24-25 novembre 2026
6ª giornata: 8-9 dicembre 2026
7ª giornata: 19-20 gennaio 2027
8ª giornata: 27 gennaio 2027
Serie A Enilive 2026-2027
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