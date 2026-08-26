Tuttonapoli Champions 2026-27, tutto sul sorteggio di domani: le fasce e dove seguirlo

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Tutto sul Sorteggio Champions 2026-27

Quasi tutto pronto per la nuova edizione della Champions League. Le squadre al via saranno Inter, Napoli, Roma e Como: i campioni d'Italia in carica saranno inseriti in prima fascia, assieme a tante big del calcio europeo, in seconda fascia ecco invece i giallorossi allenati da Gasperini grazie ai vari percorsi in Europa League, mentre il Napoli di Max Allegri è inserito nella terza (pagando l'anno senza coppe e la Champions disastrosa dell'anno scorso) e poi il Como di Cesc Fàbregas all'esordio ed inevitabilmente in quarta fascia.

L'urna del Grimaldi Forum di Monaco è già calda e pronta a farci conoscere le 8 partite che ogni squadra dovrà affrontare in questa prima fase del massimo torneo europeo. Ciascun club affronterà due avversarie di ogni fascia - una in casa, l'altra in trasferta - con delle limitazioni: niente incroci tra club della stessa nazione e un limite di due avversarie provenienti dallo stesso paese. 29 partecipanti sono già certe e determinate in base al ranking quinquennale UEFA e ai risultati dei campionati nazionali 2025-26, mentre altre 7 verranno definite dagli spareggi che si concluderanno il 25 e 26 agosto 2026. Scopriamo allora insieme tutto quello che bisogna sapere sul sorteggio.

Sorteggio Champions League 2026-27: quando avverrà e dove seguirlo

Il sorteggio per la fase a girone unico della Champions League 2026-27 è in programma giovedì 27 agosto, dalle ore 18:00 (italiane) al Grimaldi Forum di Monte Carlo. Il sorteggio della fase a girone unico, sarà visibile in diretta tv su TV8 o Sky Sport, Amazon Prime Video, sul sito Uefa, in diretta testuale su Tuttonapoli.net ed i commenti live invece sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli.

Sorteggio Champions League 2026-27: modalità e le 4 fasce

Col nuovo format il ranking posiziona i 36 club nelle 4 fasce come sempre, ma affrontando due rivali per fascia, non incide come in passato. Nella prima fase a girone unico, ogni club affronterà in tutto otto avversarie (appunto due per ogni urna). Ogni club affronterà quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato. E non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione. Tutte le fasce a oggi, in attesa degli ultimi spareggi

1ª FASCIA

Bayern Monaco

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcellona

Atletico Madrid

2ª FASCIA

Borussia Dortmund

Roma

Sporting CP

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

Psv Eindhoven

3ª FASCIA

Feyenoord

Lille

Lione/Fenerbahce*

Bodo/Glimt

Napoli

RB Lipsia

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

4ª FASCIA

Dinamo Zagabris/Viking

Slavia Praga

Slovan/Celje

Stoccarda

Aek/Levski

Lask

Como

Lens

Sabah

Champions League 2026-27: le date della prima fase

1ª giornata: 8-10 settembre 2026

2ª giornata: 13-14 ottobre 2026

3ª giornata: 20-21 ottobre 2026

4ª giornata: 3-4 novembre 2026

5ª giornata: 24-25 novembre 2026

6ª giornata: 8-9 dicembre 2026

7ª giornata: 19-20 gennaio 2027

8ª giornata: 27 gennaio 2027