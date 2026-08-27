Lang, niente Galatasaray. Cds: "Il Napoli attende e tiene caldi tre sostituti"

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Calciomercato Napoli, sfuma la cessione di Noa Lang al Galatasaray: il ds Manna attende per regalare un colpo in attacco ad Allegri. Tre nomi

Si raffredda e rischia di sfumare definitivamente la pista Galatasaray per Noa Lang. Il club turco è molto vicino a chiudere l'operazione Rafa Leao con il Milan e, come riporta il Corriere dello Sport nell'edizione odierna, questo precluderebbe l'arrivo dell'esterno olandese. Il calciomercato del Napoli resta in fase di stallo: la dirigenza azzurra continua ad attendere offerte convincenti per Lang o per Lucca, non c'è l'intenzione di cederli in prestito e di svalutarli.

Manna vuole regalare un colpo ad Allegri: Gabriel Jesus in pole

Al momento, sono solo due gli acquisti del Napoli in questa sessione di calciomercato: Benoit Badiashile e Costantino Favasuli. Il direttore sportivo Giovanni Manna vuole regalare a Massimiliano Allegri anche un rinforzo in attacco ma, ribadisce il quotidiano, servirà necessariamente una cessione a titolo definitivo. Resta in pole position il nome di Gabriel Jesus, il preferito per caratteristiche, esperienza e bagaglio tecnico. L'attaccante brasiliano è fuori dal progetto Arsenal e resta in attesa degli sviluppi in casa Napoli.

Non solo Gabriel Jesus: anche Gouiri e Guiu per l'attacco

Gabriel Jesus non è l'unico nome in lizza per rinforzare l'attacco. Secondo il Cds, il Napoli ha individuato anche due alternative: Marc Guiu e Amine Gouiri. Rispettivamente classe 2006 del Chelsea e 2000 in forza al Marsiglia: due profili diversi che la dirigenza azzurra continua a monitorare. In attesa di novità sul calciomercato in uscita.