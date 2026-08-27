De Bruyne esce allo scoperto: "Gol al Genoa regolare? 50 e 50. Dipende da dove lo vedi"

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Kevin De Bruyne parla dell'episodio più discusso della 1ª giornata di Serie A: il suo gol in Genoa-Napoli nato dal contatto con Vasquez

Kevin De Bruyne si racconta a 360 gradi al Corriere dello Sport, rispondendo anche agli argomenti più caldi. Tra questi, senza dubbio, il caso del suo gol in Genoa-Napoli nato da un contatto con Vasquez, episodio arbitrale che ha scaturito molte polemiche. Non mancano dei passaggi di KDB anche sul su futuro.

Sa che il prossimo sarà il 200° gol della sua carriera?

"No, ma è bello scoprirlo. Gioco da 18 anni, tanto tempo, ma ovviamente fa piacere raggiungere questo traguardo".

Il numero 199 l’ha segnato sabato al Genoa. La famosa situazione-Vasquez: fallo o non fallo?

"Penso che sia fifty fifty, dipende da che angolazione la guardi: dalla mia, venivo da un lato e lui è venuto verso di me. Comunque la si voglia vedere, sono rimasto un po’ sorpreso ma fa parte del gioco. Le persone parlano tanto, a me non interessa".

Cosa le rimane del suo primo anno italiano?

"Ho iniziato bene, ma l’infortunio ha rovinato l’intera stagione: rientrare a marzo e recuperare il ritmo quando tutti sono al top della forma è dura. Quando mi sono fermato eravamo primi e stavo giocando bene, ma se perdi cinque mesi cosa puoi dire?".

Sarà il suo ultimo atto con il Napoli?

"Dipende. Per ora ho un’opzione per un altro anno e non c’è fretta di parlarne. Come ho detto, voglio essere felice, la mia famiglia deve essere felice e il club deve essere felice. Vedremo a marzo o giù di lì".

Cosa vede nel suo futuro?

"A volte pensi di smettere oppure di giocare altri cinque anni. A 35 anni puoi valutare di stagione in stagione a seconda di come ti senti e delle sensazioni. Per me è importante divertirmi, stare bene e che la mia famiglia sia felice".